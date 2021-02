Vaccino: prime inoculazioni per poliziotti Questura Catania

(ANSA) - CATANIA, 17 FEB - E' cominciata a Catania la campagna di vaccinazione anti Covid-19 per gli agenti della Questura di Catania. Le prime dosi del vaccino AstraZeneca erano state inoculate due giorni fa al personale del reparto mobile, nella loro sede, alla presenza del Questore, Mario Della Cioppa.

Oggi è toccato ai poliziotti in servizio in Questura. A somministrare le dosi, nell'ufficio sanitario della Questura, sono i medici della polizia di Stato (ANSA).