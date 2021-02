Incendio a Covid Hospital Acireale,Vvf evacuano sei pazienti

(ANSA) - ACIREALE, 17 FEB - Un principio d'incendio sviluppatosi la notte scorsa in un vano deposito del blocco scala dell'ospedale di Acireale (Catania), divenuto Covid Hospital, è stato domato tempestivamente dal personale addetto antincendio del presidio, che ha evitato qualsiasi conseguenza.

Lo rende noto l'Asp di Catania. Sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili del fuoco.

I pompieri hanno evacuato sei pazienti del reparto Covid 19, trasferendoli in un'altra area, e poi sanificato gli ambienti attraverso i quali sono stati spostati, il personale, le attrezzature e gli automezzi coinvolti. L'Asp di Catania sottolinea che nessun paziente è rimasto intossicato o è stato trasferito in altri ospedali. I servizi medici non hanno subito interruzioni e sono tutt'ora in funzione. Il fumo sviluppatosi ha interessato il vano scala e le sale di accoglienza dei piani.

Nella notte il personale in servizio dei reparti, coordinato dai rispettivi direttori e dalla Direzione medica del presidio, osserva l'Asp di Catania, ha assicurato il puntuale rispetto delle procedure per la sicurezza dei pazienti, garantendo la necessaria assistenza.

Pompieri, carabinieri e Polizia di Stato hanno effettuato le opportune verifiche e la messa in sicurezza della zona.

E' stato attivato un gruppo di lavoro per accertare la dinamica dell'accaduto e sono stati già programmati interventi di ripristino. La Direzione aziendale ha già richiesto chiarimenti alla Direzione medica del presidio per una ricostruzione dettagliata dei fatti. (ANSA).