Coppa America, Prada Cup: la finale riprenderà venerdì o sabato

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - La conferenza stampa che si è tenuta nella tarda serata italiana, quasi mezzogiorno ad Auckland (Nuova Zelanda), non ha chiarito il giorno esatto della ripresa delle regate valide per la finale della Prada Cup di vela.

Attualmente la serie definitiva fra gli sfidanti vede avanti Luna Rossa per 4-0 contro Ineos UK, ma la sospensione per Covid-19 da parte di ACE (America's Cup Event) ha interrotto la sfida per decretare chi sarà abilitato a lanciare la sfida per la 36/a America's Cup ai detentori neozelandesi.

Nella conferenza stampa che si è conclusa poco fa, il direttore di regata Ian Murray, alle ripetute domande dei giornalisti presenti, ha dato per "probabile il giorno di sabato per la ripresa delle regate", anche se "non ha escluso che l'appuntamento possa essere anticipato a venerdì".

Una decisione definitiva verrà presa nel pomeriggio neozelandese, quando in Italia saranno le prime ore di domani mattina. Luna Rossa insiste perché si regati proprio venerdì.

