Comuni: Palermo; lavori per riqualificazione 'Villa Raiti'

(ANSA) - PALERMO, 17 FEB - Sono partiti a Palermo i lavori di riqualificazione di 'Villa Raiti', uno spazio verde aggregativo, che si trova tra via Ernesto Basile e il Villaggio Santa Rosalia. Le opere, a cura di Coime e Reset, dovrebbero essere completate nell'arco di un paio di settimane. Villa Raiti, oltre ad un campetto di calcio, avrà anche un campo di bocce e sarà un luogo di aggregazione per i cittadini che vogliono fare sport all'aria aperta, ma anche uno spazio per la sgambatura dei cani.

"Sono entusiasta che il Comune abbia portato avanti anche l'idea progettuale di un' area destinata agli amici a quattro zampe", spiega il consigliere di circoscrizione del M5s Mirko Dentici che ha portato avanti l'iniziativa assieme al deputato nazionale Aldo Penna. "Parecchi mesi fa - dice Dentici - ho presentato in consiglio della quarta circoscrizione la mozione poiché i residenti del quartiere da sempre chiedono uno spazio dedicato ai cani. Adesso i nostri cani non saranno costretti a mantenere un guinzaglio ma avranno il loro spazio dove potranno liberamente correre. Spero che ci sia l'adeguata manutenzione ordinaria da parte del Comune e che non venga dimenticata la sua esistenza", conclude Dentici. (ANSA).