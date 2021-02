Tenta uccidere figlio che rifiuta farmaco, arrestato 90enne

(ANSA) - CATANIA, 15 FEB - Un novantenne ha inferto una coltellata alla schiena al figlio 46enne, affetto da disturbi mentali, perché, a suo dire, non avrebbe preso i farmaci prescrittigli dal medico, peggiorando il suo ossessivo comportamento. L'aggressione è avvenuta al culmine di una lite nella loro abitazione ad Aci Castello, nel Catanese. L'anziano è stato arrestato da carabinieri della locale stazione per tentato omicidio. L'uomo, bloccato da altri familiari, tra cui il genero, ai militari dell'Arma ha detto di essere "rammaricato di non averlo potuto colpire più volte". Il magistrato di turno alla Procura di Catania, accolta la disponibilità della figlia del 90enne ad accogliere nella propria abitazione, ne ha disposto la detenzione cautelare agli arresti domiciliari.

