Mostre: al Palazzo Reale di Palermo riapre 'Terracqueo'

(ANSA) - PALERMO, 15 FEB - Dopo la chiusura forzata, riaprono ai visitatori il complesso monumentale di Palazzo Reale-Cappella Palatina e la mostra Terracqueo, che è stata prorogata fino al 31 maggio. Aperture dal lunedì al Giovedì dalle 8.30 alle 14.30 (ultimo ingresso); il venerdì dalle 8.30 alle 16.30 (ultimo ingresso).

Il si può acquistare anche on line sul sito della Fondazione Federico II, fino a 20 minuti prima dell'ultimo ingresso consentito. I visitatori, nel rispetto delle norme sanitarie, dovranno presentarsi 15 minuti prima dell'orario segnalato nel voucher di prenotazione. Tour operator, agenzie di viaggio, guide turistiche, associazioni, scuole e università potranno prenotare le visite per gruppi attraverso il sito della Fondazione Federico II www.federicosecondo.org cliccando su "Biglietteria on line", "Prenotazione on line" o inviando una mail a th.gruppi@vivaticket.com. (ANSA).