Maltempo: neve sulla Sicilia, anche alle Eolie

(ANSA) - PALERMO, 15 FEB - A causa del repentino abbassamento delle temperature la neve è caduta abbondantemente anche a bassa quota in diverse zone della Sicilia. Le nevicate più consistenti sulle Madonie e sui Nebrodi, ma perfino nelle zone sommitali delle isole Eolie sono caduti alcuni fiocchi. Nelle autostrade e nelle statali sono al lavoro i mezzi dell'Anas per liberare il fondo stradale. In particolare sulla Palermo-Catania, sulla scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nella zona di Lercara Friddi, e sulla statale Palermo-Sciacca all'altezza di Giacalone. Neve anche sulla statale 120 e sulle provinciali delle Madonie. A Mussomeli, nel nisseno, decine di auto sono rinaste bloccate a causa del ghiaccio; il sindaco ha anche ordinato la chiusura delle scuole. Immbiancati anche i Nebrodi da Floresta (il comune più alto della Sicilia) a Ucria, ma anche a Tortorici, Castell'Umberto, Galati Mamertino, Alcara Li Fusi e Caronia. Sul versante occidentale la neve è caduta su Cesaro', San Teodoro e sulla Strada Statale 117 Mistretta-Nicosia. (ANSA).