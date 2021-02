Libri: 6 scrittori a lezione,esce volume "Scrivere di mafia"

(ANSA) - PALERMO, 15 FEB - Circa un anno fa sei giovani promettenti scrittori, tutti under 35, provenienti da varie regioni trascorsero 15 giorni a Cinisi per una residenza letteraria legata alla scrittura di impegno civile dal titolo "Scrivere di mafia", organizzata da Navarra editore dove hanno avuto la possibilità di incontrare esperti di scrittura - dalla teatrale alla giornalistica, dalla narrativa alla sceneggiatura - che hanno dato loro un forte stimolo a realizzare un racconto che avesse come oggetto la criminalità organizzata.

Da quell'esperienza - lanciata da Navarra editore grazie al sostegno del MiBACT e di Siae, nell'ambito dell'iniziativa "Per chi crea" (Bando 2 - Residenze artistiche) - nasce l'antologia dall'omonimo titolo "Scrivere di mafia" in cui gli autori, con toni diversi e scegliendo modalità narrative proprie - dalla fantascienza al noir, dal monologo teatrale al racconto - entrano nel mondo mafioso.

Vincenzo Cascone sceglie la favola allegorica tra fantascienza e fantapolitica e vola fin sullo Zodiaco per raccontarci "La memoria del Porcospino"; Davide Guarcello, con "Servizi deviati.

Una killer all'ombra delle stragi", compone un noir in bilico tra realtà e finzione e riprende la "leggenda" della misteriosa killer donna che sarebbe stata dietro alcuni illustri omicidi nella Sicilia degli anni '80; Sophie Fiesoli si cimenta nella ricostruzione di uno spaccato di vita criminale nella zona portuale di "Livorno"; in "Il vicino" Francesca Maruccia immagina la quotidianità tipica di un latitante, tra ironia e casualità; Lorenzo Ongaro in "Matteo, la mafia e me", un testo a metà tra il monologo comico e una strana seduta di terapia, sviscera le ossessioni di chi non chiude occhio pensando alle sorti di Messina Denaro; infine Giulia Zeno, in "Segni particolari: nessuno", inscena un dramma familiare ambientato nella Sicilia di un prossimo ipotetico futuro, in cui la piccola di casa scopre un segreto che lascia senza fiato. (ANSA).