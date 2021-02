Coppa America, Bruni: "Luna Rossa va, ma restiamo concentrati"

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Ci vogliono sette vittorie per vincere la Prada Cup e noi siamo a quattro: dobbiamo stare attenti a non pensare troppo ai punti, rimanere concentrati e regatare in modo attento fino alla fine. Non c'è grande differenza fra le barche e vincerà chi regata meglio". Così Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa, ai microfoni di Radio Anch'io lo sport, su RadioRai, ha parlato dei successi della barca italiana nella Prada Cup, ad Auckland (Nuova Zelanda).

"Abbiamo adesso tante possibilità di far bene - aggiunge il velista palermitano - abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo trascorso tre anni intensi a Cagliari, abbiamo avuto pochissime giornate libere. Sappiamo che l'Italia ci segue, questo ci inorgoglisce e ci gonfia le vele. Abbiamo commesso errori tattici nel recente passato, ci siamo confrontati, c'è stata un'analisi attenta; in questo ci ha aiutati tanto Pietro Sibello, abbiamo messo a posto la randa e fatta autocritica, quindi abbiamo voltato pagina", "Non ci aspettavamo di vincere le prime quattro regate, sono convinto che non sarà 'cappotto' - spiega - è impossibile.

Capiteranno i momenti bui, perderemo qualche regata, l'importante sarà non fare drammi. Dobbiamo essere bravi a elaborare la sconfitta e pensare alla regate successiva. I valori sono simili e la sconfitta ci può stare". (ANSA).