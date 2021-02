Governo: Cannariato, bene conferma ministro Bonetti

(ANSA) - PALERMO, 13 FEB - "La riconferma di Elena Bonetti al Ministero delle Pari Opportunità e della Famiglia, rappresenta un grande plauso da parte di Mario Draghi, all'operato di una Donna coraggiosa e di spessore. Non dimentichiamoci che è proprio dalle sue dimissioni che si è innescato il processo che ha portato alla formazione di questo nuovo Governo". Lo ha dichiarato Marcella Cannariato, membro dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia e referente per la Sicilia della Fondazione Bellisario.

"Elena Bonetti infatti, dimissionaria nel Conte bis per denunciare lo stallo di quell'esecutivo - prosegue -, è la firmataria dell'unico atto prodotto nei mesi precedenti, ovvero il Family Act, strumento preziosissimo che ha rimesso un'istituzione fondante come 'le famiglie' al centro dell'interesse e degli aiuti economici".

"Ringrazio dunque ancora una volta Elena Bonetti - conclude Cannariato -, con la quale ho lavorato fianco a fianco per mesi, e della quale conosco il valore intrinseco, per aver risposto al richiamo del Presidente Draghi per il rientro nella squadra di governo e porgo a lei e a tutti gli altri ministri auguri di buon lavoro: il Paese ne ha bisogno." (ANSA).