Ex carcere borbonico Siracusa in abbandono, Gip lo sequestra

(ANSA) - SIRACUSA, 12 FEB - Il Gip di Siracusa - nell'ambito dell'inchiesta sull'abbandono dell'ex Carcere borbonico di Siracusa, ad Ortigia - ha sequestrato l'immobile. I sigilli sono stati apposti dai carabinieri della sezione Tutela del patrimonio culturale, insieme ai colleghi del XII Nucleo elicotteri di Catania.

Il monumento è di proprietà del Libero consorzio comunale (la ex Provincia) e rappresenta una delle più importanti testimonianze- tra le città storicamente appartenute al Regno delle Due Sicilie - della riforma carceraria attuata dai Borbone.

L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Fabio Scavone, ha permesso di documentare lo stato di abbandono dell'immobile e il grave deterioramento determinato dalla omissione dei lavori di messa in sicurezza e alla mancata adozione di provvedimenti per evitarne il degrado. I sopralluoghi effettuati hanno accertato danni consistenti agli elementi strutturali, che rendono attuale il pericolo di crollo, costituendo un rischio per la pubblica incolumità. (ANSA).