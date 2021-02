Covid: è ufficiale, la Sicilia passerà in zona gialla

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - La Sicilia tornerà in zona gialla allo scadere dell'attuale ordinanza che prevede sia in arancione. Altre tre regioni - Abruzzo, Liguria, Toscana - e la provincia di Trento, passano in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore le ordinanze, valide a partire da domenica. In arancione restano anche l'Umbria e la provincia di Bolzano anche se per entrambe i governatori hanno disposto misure ancora più restrittive.

