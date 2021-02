Bastonò e rapinò disabile nel Catanese, arrestato

(ANSA) - CAMPOROTONDO ETNEO, 12 FEB - Un giovane di 26 anni, Giovanni Tomaselli, è stato arrestato dai carabinieri a Camporotondio Etneo (Catania) perché ritenuto l'autore di una rapina compiuta a San Pietro Clarenza il 14 dicembre dello scorso anno ai danni di un disabile 50enne, che fu bastonato. I militari hanno eseguito una ordinanza emessa dal gip per rapina aggravata. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Gazzi.

Tomaselli, a bordo di una Fiat 'Panda' insieme ad un'altra persona, avrebbe 'agganciato' la vittima, che fu fatta tornare a casa, dove fu presa a colpi di bastone in testa nella sua abitazione e fu chiusa a chiave in una stanza da un malvivente, che rubò un orologio ed alcuni monili nella stanza da letto degli anziani genitori dandosi poi alla fuga. Le indagini si sono avvalse delle immagini registrate da numerosi sistemi di videosorveglianza installati nel paese. (ANSA).