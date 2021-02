Vento a 50 km, Eolie isolate

(ANSA) - PALERMO, 11 FEB - Bufera di vento alle Eolie con raffiche provenienti da ovest-nord ovest che hanno anche raggiunto i 50 km orari. Le Eolie sono isolate per il mare forza 6-7. Navi e aliscafi sono ferme nei porti. Le isole minori sono prive di collegamenti da ieri pomeriggio. A Lipari, nel lungomare di Canneto, con la spiaggia piu' popolare, sono in corso i lavori di demolizione e ricostruzione del muraglione del lungomare e tra i cittadini cresce la preoccupazione per il rischio mareggiate. (ANSA).