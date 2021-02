Fucile in cavità albero vicino luogo omicidio nel Trapanese

(ANSA) - PALERMO, 10 FEB - I carabinieri di Marsala hanno trovato due fucili a canne mozze, uno dei quali potrebbe essere l'arma che ha ucciso a Castelvetrano, lo scorso 26 novembre, il trentatreenne Vincenzo Favoroso, detto Takatà, ex calciatore e ultras della Folgore Castelvetrano. Per l'omicidio è stato arrestato Gaspare Favara.

In una cavità del tronco di un ulivo, vicino al luogo in cui fu ritrovato il corpo di Favoroso, gli uomini dell'Arma hanno trovato un fucile a canne mozze. Le ricerche hanno interessato anche il letto del fiume Modione, dove i carabinieri, con il contributo del Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Palermo, hanno trovato un'altra doppietta, sempre a canne mozze, protetta da un involucro ermetico di plastica.

Le armi saranno sottoposte ad esami non solo di tipo balistico, ma anche per il rilevamento di eventuali tracce biologiche. (ANSA).