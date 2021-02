Covid: 22 sanzioni nel Ragusano, anche per 7 a 'droga party'

(ANSA) - RAGUSA, 10 FEB - Sono state 22 le sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti Covid - 19 elevate la settimana scorsa dai carabinieri del Comando provinciale di Ragusa. Tra esse anche sette giovani che in una villetta di Marina di Ragusa opartecipavano un 'droga party'. I militari hanno controllato 804 persone e 106 esercizi pubblici La maggior parte delle persone sanzionate sono state sorprese a circolare dopo le 22 senza giustificato motivo. Altre perché non indossavano la mascherina o prendevano parte ad assembramenti senza rispettare il distanziamento sociale. Tra questi un gruppo di giovani che la sera del 1 febbraio a Vittoria assistevano in un campo adiacente alla fiera Emaia ad evoluzioni di un'auto guidata da un minorenne. Tutti sono stati anche multati per infrazioni al Codice della Strada. (ANSA).