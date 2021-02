Ciclismo: la Vini Zabù al Giro d'Italia

(ANSA) - PALERMO, 10 FEB - Rcs Sport ha annunciato l'elenco delle squadre ammesse all'edizione numero 104 del Giro d'Italia e alle corse che fanno parte del circuito Uci World Tour. La squadra dal cuore siciliano Vini Zabù, che prende il nome dalle cantine sambucesi che è lo sponsor principale, ha ricevuto una delle tre wild card per partecipare al Giro, in programma dall'8 al 30 maggio, e alle Strade Bianche del 6 marzo. Si deve attendere ancora per sapere chi sarà al via del Giro di Sicilia, della Milano-Torino, della GranPiemonte e del Lombardia. (ANSA).