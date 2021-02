Covid: 744 nuovi positivi in Sicilia, 24 i morti

(ANSA) - PALERMO, 09 FEB - Sono 744 i nuovi positivi in Sicilia, erano 1.954 il 16 gennaio, quando l'isola diventò zona rossa. I ricoverati sono 1.337, 66 in meno rispetto a ieri (primo giorno zona rossa erano 1.618); 1.131 i guariti, 24 morti. A fornire i dati aggiornati è stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in conferenza stampa, a Palazzo d'Orleans, assieme all'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. (ANSA).