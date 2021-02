Incendio in area protetta, arrestato operaio forestale

(ANSA) - LONGI, 08 FEB - Con l'accusa di avere appiccato un incendio boschivo in un'area protetta i carabinieri della stazione di Longi hanno arrestato e posto ai domiciliari, in flagranza di reato, A.P., 61 anni, operaio forestale stagionale.

Il rogo si è sviluppato in prossimità del Parco dei Nebrodi.

