Covid: positivo esce di casa a Catania, denunciato da Gdf

(ANSA) - CATANIA, 08 FEB - Un giovane di 20 anni positivo trovato fuori casa è stato denunciato a Catania dalla Guardia di finanza per l'inosservanza dell'ordine dato di restare a casa per impedire la diffusione di una malattia infettiva. E' stato fermato per un controllo in piazza della Repubblica mentre, senza casco, era alla guida del suo scooter, peraltro privo di copertura assicurativa e revisione. E' intervenuta anche la Polizia Locale, che ha contestato al 20enne le violazioni delle norme del al Codice della Strada e sequestrato lo scooter.

Durante i controlli del fine settimana le Fiamme gialle del comando provinciale di Catania hanno sanzionato altre 15 persone per violazione delle norme anti Covid. (ANSA).