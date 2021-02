Covid: Ordinanza sindaco Palermo anti stazionamento

(ANSA) - PALERMO, 08 FEB - E' stata prorogata fino al prossimo 5 marzo, incluso, l'ordinanza che vieta lo stazionamento nel centro storico di Palermo dal lunedì alla domenica dalle 11 alle 22.

Lo ha deciso oggi il sindaco Leoluca Orlando che ha firmato una apposita delibera di integrazione. Nella stessa ordinanza lo stazionamento - dalle 5 alle 22 - è vietato nei giorni 13, 14, 20, 21, 27 e 28 febbraio in tutto il litorale da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari, comprendenti spiagge, coste e aree verdi aperte al pubblico.

"Esorto ancora una volta alla massima attenzione tutti i palermitani - ha detto Orlando - per non compromettere la possibile diminuzione dei contagi e le attività economiche.

Ancora una volta anche per rispetto al difficile meritorio impegno delle forze dell'ordine il Sindaco invita tutti ad aver più paura dei contagi che producono sofferenze e morti e non avere paura soltanto delle sanzioni". (ANSA).