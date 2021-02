ANSA-IL-PUNTO/Covid Sicilia: aumentano casi,calano ricoveri

(ANSA) - PALERMO, 06 FEB - Risale il numero dei positivi, sono 836, al Covid19 registrato nelle ultime 24 ore in Sicilia, con 25.710 tamponi processati. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.405; 21 in meno rispetto a ieri e scendono anche quelli in terapia intensiva che sono 177, 5 in meno rispetto a ieri. Le vittime sono state 23 e portano il totale dei decessi a 3.657. Gli attuali positivi sono 39.266, con un decremento di 288 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.101. Sul fronte dei vaccini la Sicilia sarà la prima regione d'Italia ad avviare il sistema di prenotazione online delle dosi, predisposto dalla Struttura commissariale nazionale per l'emergenza pandemica e realizzato da Poste Italiane. A partire dalle 10 di lunedì prossimo, infatti, i cittadini dell'isola con più di 80 anni - compresi tutti gli appartenenti alla classe 1941 - potranno accedere a 'prenotazioni.vaccinicovid.gov.it' che sarà raggiungibile anche attraverso il portale web della Regione Siciliana, siciliacoronavirus.it e tutti i siti delle Aziende del sistema sanitario regionale. Il piano di vaccinazione potrebbe partire dal 20 febbraio. In Sicilia i cittadini che rientrano in questa fase del target e interessati dal progetto di vaccinazione sono circa 320mila. Oltre alla piattaforma online, sarà possibile prenotarsi attraverso un call center dedicato, telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. "Con la vaccinazione dei siciliani fino alla classe 1941 - afferma il presidente della Regione, Nello Musumeci - inizia una nuova fase della stagione di contrasto al Coronavirus. Assieme ad altre Regioni, abbiamo scelto di aderire al progetto informatico e logistico della struttura del Commissario nazionale per l'emergenza e siamo particolarmente orgogliosi di essere i primi in Italia in questo servizio". "Poste Italiane - commenta l'amministratore delegato Matteo Del Fante - ha messo a disposizione le sue competenze, le sue strutture logistiche e informatiche per contribuire alla realizzazione di una campagna vaccinale senza precedenti".

