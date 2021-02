Industria: palermitana guiderà stabilimento Procter & Gamble

(ANSA) - PALERMO, 04 FEB - Una palermitana è stata eletta al vertice della Procter & Gamble-Italia: Giuliana Farbo guiderà gli impianti per la produzione di detersivi liquidi di Pomezia (Roma) mentre Silvia Saliani romana di origini Sardo-Pugliesi, invece dirigerà quelli di Gattatico (Reggio Emilia).

"Due nomine che rinforzano ancora di più l'impegno di P&G nella parità di genere sottolineando come la competenza e professionalità debbano essere i criteri alla base di ogni scelta", afferma una nota della multinazionale americana di beni di largo consumo con sede a Cincinnati. "Pomezia è un luogo in cui ho lasciato il cuore. Tornare qui oggi come direttore dello stabilimento è una grande emozione: sono entusiasta di poter portare la mia esperienza digitale al servizio di uno impianto produttivo che ha fortissime potenzialità di sviluppo", dice Farbo. (ANSA).