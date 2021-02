Mascherine e parrucche rapinano banca,2 arresti

Avevano il volto semicoperto dalle mascherine anti covid e qualcuno di loro indossava anche delle parrucche. In questo modo in tre, dopo aver minacciato e bloccato in una stanza i cassieri, hanno rapinato la filale della banca Credem di Trapani, credendo di farla franca. Ma secondo la polizia avevano fatto male i loro conti. Con l'accusa di avere compiuto il colpo, che aveva fruttato 60 mila euro, gli agenti hanno arrestato all'alba due palermitani, uno di 57 anni e l'altro di 45, e denunciato il loro presunto complice. Le indagini si sono avvalse dell'esame di diversi sistemi di video sorveglianza e di intercettazione telefoniche. Gli arrestati sono in carcere, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Trapani.