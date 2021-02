Covid: tenda abbracci in hospice ospedale 'Arezzo' Ragusa

(ANSA) - PALERMO, 03 FEB - Nella struttura dell'hospice dell'ospedale 'Maria Paternò Arezzo' di Ragusa, è stata realizzata la stanza degli abbracci, un luogo dove i pazienti possono vivere momenti di serenità con i propri familiari. Ma l'arrivo della pandemia per mesi li ha privati di questo luogo e di questi attimi di gioia. Una scelta dolorosa, ma inevitabile per la loro salute.

Grazie alla sensibilità di Antonella Battaglia, responsabile del reparto, e alla sua équipe, è stata installata una parete di plastica e ricavate, al centro del telo, le maniche per l'inserimento delle braccia.In questo modo ai pazienti è permesso di visitare e abbracciare in sicurezza i propri familiari. Raffaella, una paziente oncologica, è stata la prima a volere vivere questo momento. Ha ritrovato il sorriso potendo riabbracciare la cognata che l'ha sempre accudita a distanza utilizzando le videochiamate. Adesso, anche gli altri ospiti del reparto potranno abbracciare i propri familiare. Un abbraccio che significa tanto. Il contatto, seppure protetto dalla tenda, scaccia la tristezza e lo sconforto e restituisce ai pazienti e ai familiari gioia e serenità. (ANSA).