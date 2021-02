Raciti: Catania ricorda ispettore a 14 anni dalla sua morte

(ANSA) - CATANIA, 02 FEB - Catania ricorda l'ispettore capo di polizia Filippo Raciti nel giorno del 14esimo anniversario della sua morte, avvenuta il 2 febbraio del 2007 durante gli scontri tra forze dell'ordine e ultras del Catania mentre allo stadio Angelo Massimino si giocava il derby col il Palermo. Le cerimonie si sono svolte nel rispetto del protocolli previsti del Dpcm e delle ordinanze regionali per il contenimento della pandemia da Covid 19. Il Questore di Catania, Mario Della Cioppa, il dirigente del commissariato di Acireale, Tito Cicero, il cappellano della polizia assieme ai familiari dell'ispettore Raciti e a una ristretta rappresentanza del X Reparto Mobile hanno depositato una corona di fiori nella sua tomba nel cimitero della cittadina ionica. Poi è stata celebrata una messa in suffragio, nella chiesa di San Cosimo e Damiano, alla presenza anche del prefetto vicario e del sindaco di Catania.

Alle 11.30 nello stadio Angelo Massimino, davanti al monumento alla memoria dell'ispettore Filippo Raciti, il questore Della Cioppa ha deposto una corona d'alloro deposta alla presenza della autorità e dei familiari della vittima.

Per l'omicidio preterintenzionale dell'ispettore sono stati condannati, in maniera definitiva, due ultras del Catania: Filippo Speziale, all'epoca dei fatti minorenne, che ha finito di scontare otto anni e otto mesi il 15 dicembre 2020, e a 11 anni Daniele Natale Micale, tornato in semilibertà poco prima di Natale del 2018 dopo avere scontato oltre metà della condanna in carcere a Catania, ed ha un residuo pena di meno di un anno.

(ANSA).