Cinema: a Scicli nasce la Film commission comunale

Una cinquantina di pellicole girate negli ultime 26 anni, e così la giunta comunale guidata da Vincenzo Giannone ha deciso di istituire la "Scicli Film Commission" per dare una mano alle produzioni. La città del Ragusano è stata set di parte dei 37 episodi della fiction Rai "Il Commissario Montalbano" (dal 1998 al 2019). Ultimo titolo, "Cyrano", con Peter Dinklage, per la regia di Joe Wright (2020).

Ma tutto comincia nel '67, con "Assicurasi Vergine", con Romina Power e Leopoldo Trieste. E ancora: scene di "Kaos" dei Fratelli Taviani (1984), de "L'Uomo delle Stelle" di Giuseppe Tornatore (1995), per citare i più noti. Due i film di imminente produzione.

La Film Commission del Comune è stata istituita per fornire alle produzioni cinematografiche un servizio di supporto logistico e informativo: dalla creazione di un database di location o di professionalità tecniche e artistiche locali alla creazione di contatti istituzionali con le amministrazioni pubbliche per lo snellimento delle procedure burocratiche, come le richieste di autorizzazione a effettuare riprese.

L'assessore al Turismo Caterina Riccotti ha affidato la responsabilità della Film Commission al caposervizio dell'assessorato e al titolare della comunicazione dell'ente.

