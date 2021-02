Traffico droga Napoli-Palermo e banconote false, 5 arresti

(ANSA) - PALERMO, 01 FEB - La polizia ha bloccato un canale di fornitura di droga tra Napoli e Palermo ed eseguito cinque ordinanze cautelari. Due in carcere e tre ai domiciliari. In cella sono finiti Gioacchino Di Maggio, 39 anni, e Salvatore Gnoffo, 31 anni; ai domiciliari C.A. di 33 anni, M.C, di 49 anni e P.F. di 26 anni.

L'indagine è iniziata nel luglio 2019 nel quartiere Danisinni, a Palermo. Qui gli agenti della squadra mobile hanno trovato due auto dove erano nascosti 34 chili di hashish, 200 grammi di cocaina, metadone, alcuni grammi di marijuana e materiale per taglio e confezionamento. Nel bagagliaio di una Hyundai è stata trovata una cassaforte saldata al veicolo, con dentro un chilo di hashish.

Le indagini si sono indirizzate verso Gnoffo e Di Maggio. I poliziotti hanno ricostruito gli spostamenti in Campania, nel quartiere Chiaiano.

Complessivamente l'attività investigativa ha permesso sequestrare di circa 160 chili di hashish, 200 grammi di cocaina, 19 mila euro in banconote false in tagli da 20 euro e di disarticolare il canale di fornitura tra Napoli e Palermo.

