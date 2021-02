Incendi: rogo nel Catanese, muore cane legato a un albero

(ANSA) - CATANIA, 01 FEB - Un rottweiler di 8 anni è morto in un incendio di alberi che ha interessato un terreno della collina di Aci Castello. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo, l'animale era del proprietario del fondo ed era legato con una catena a un albero e non è stato possibile liberarlo in tempo utile. Sul posto hanno operato personale dei vigili del fuoco del Distaccamento di Acireale e del comando provinciale di Catania. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. (ANSA).