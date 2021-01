Vaccini: Musumeci, no seconda dose a 'furbetti'

(ANSA) - CALTANISSETTA, 30 GEN - "Non vi sarà la seconda dose per i furbetti del vaccino. Sarebbe come legittimare un atto di irresponsabilità ed eticamente deplorevole". Lo ha ribadito il presidente della Regione Nello Musumeci a Caltanissetta, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario.

"Al di là delle responsabilità penali per le quali stanno già lavorando la magistratura e i carabinieri del Nas, abbiamo avviato delle inchieste interne e sospeso due dirigenti - ha aggiunto - Il fenomeno non è così vasto come si pensava nei primi giorni. Qualcuno parlava di centinaia di coinvolti ma pare sia limitato a qualche decina ma anche se fosse stata una sola persona è da condannare questo atteggiamento che non fa onore all'impegno e al grande senso di responsabilità dimostrato da tutti i medici che sono in trincea ormai da un anno". (ANSA).