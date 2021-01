Sicilia: seduta Antimafia voto comuni sciolti per mafia

(ANSA) - PALERMO, 30 GEN - La commissione regionale Antimafia, il prossimo 2 febbraio alle 14, terrà una seduta dedicata al tema delle elezioni nei comuni sciolti per mafia. In audizione è stato convocato l'assessore regionale alle Autonomie locali, Marco Zambuto. Ieri sera la giunta regionale ha fissato al 2 maggio (turno ballottaggio il 16 maggio) le elezioni amministrative nei due comuni siciliani sciolti per mafia, Vittoria (Rg) e San Biagio Platani (Ag). (ANSA).