Sicilia: governo Musumeci domani in 'ritiro' a Pergusa

(ANSA) - PALERMO, 30 GEN - Assessori chiamati in "ritiro", domani, in un hotel a Pergusa (En) dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Secondo quanto si apprende, il governo nella riunione, che comincerà intorno alle 10, approfondirà il tema del bilancio 2021 e delle norme da inserire nella legge di stabilità. La manovra deve essere approvata entro il 28 febbraio, come concordato con lo Stato nell'intesa sulla spalmatura in dieci anni del disavanzo da 1,7 miliardi. Al centro del confronto anche la questione dei tagli alla spesa corrente che faranno parte di un piano allegato alla manovra.

Per il 2021 la riduzione della spesa deve essere di 40 milioni.

