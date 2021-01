Anno giudiziario: Palermo; estorsioni e droga business mafia

(ANSA) - PALERMO, 30 GEN - Il traffico di droga e le estorsioni sono ancora il principale business di Cosa nostra. È l'analisi del procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, riportata nella relazione del presidente della corte d'appello Matteo Frasca per l'anno giudiziario. Gli stupefacenti, sostiene Lo Voi, vengono acquistati attraverso un cartello che unisce la mafia siciliana e le organizzazioni calabresi e campane. Ma non vengono direttamente spacciati dalla mafia che per l'immissione della droga nel mercato si avvale invece di referenti di fiducia. Questo rapporto viene frequentemente "gestito a livello mandamentale" e si tratta di un'attività molto più lucrosa del racket e della terza attività redditizia controllata da Cosa nostra: l'infiltrazione nel settore delle slot machines e delle scommesse on line.

Tra le mafie straniere è in forte ascesa quella nigeriana. Lo mettono in rilievo le indagini che negli ultimi tempi hanno "colpito tre dei quattro principali cult operanti in Nigeria, ossia la Black Axe, la Confraternita Eiye ed i Vikings". A Palermo le cosche nigeriane hanno intrecciato un'alleanza con la mafia siciliana. Non ci sono stati episodi di conflittualità e anzi Cosa nostra ha emanato una "direttiva" con la quale ordina ai propri affiliati di trattare bene nelle carceri i cittadini nigeriani che infatti "sono stati accolti con rispetto su indicazione dei mafiosi del mandamento Porta Nuova, i quali hanno comunicato che i nigeriani erano stati in passato di ausilio per i mafiosi di Ballarò".

"Per altro verso - dice ancora il procuratore - è emerso che gli appartenenti alla mafia nigeriana hanno notevole timore di Cosa nostra e svolgono le loro attività delittuose solo in danno dei loro connazionali". (ANSA).