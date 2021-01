Vaccino: 'furbetti' dosi, Asp Ragusa sospende due dirigenti

(ANSA) - RAGUSA, 26 GEN - Due dirigenti dell'Asp di Ragusa sono stati sospesi dal servizio per 30 giorni dopo gli accertamenti disposti dall'assessorato alla Salute della Regione Siciliana sui 'furbetti' del vaccino anti Covid, persone a cui sarebbero stata somministrata la prima dose senza vaccino senza essere in lista. Il provvedimento, firmato dal direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, Angelo Aliquò, riguardano due dirigenti in servizio nel centro di vaccinazione di Scicli: il responsabile e la sua vice. Dai primi accertamenti disposti dall'assessore Ruggero Razza e dalle indagini dei carabinieri del Nas sarebbe emerso che i vaccini sono stati inoculati alcuni familiari dei due dipendenti dell'Asp che non erano in lista e non ne avevano diritto.

(ANSA).