Mafia: ricordata a Valderice uccisione Ciaccio Montalto

(ANSA) - TRAPANI, 25 GEN - Nel 38/mo anniversario dell'omicidio del sostituto procuratore di Trapani, Giangiacomo Ciaccio Montalto, ucciso a Valderice dalla mafia il 25 gennaio 1983 l'amministrazione comunale di Valderice ha deposto una corona alloro sul luogo dell'agguato.

"Nonostante la pandemia rallenti il nostro vivere - ha detto il sindaco di Valderice, Francesco Stabile - non possiamo non creare momenti che tengano vivo il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per gli ideali di giustizia e di libertà, tentando di liberare la nostra terra dai tanti mali che l'affliggono". (ANSA).