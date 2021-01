Finisce in un vallone, soccorso cane a Lipari

(ANSA) - LIPARI, 22 GEN - Era finito in un vallone e non era capace a risalire. A soccorrere il cane "Balto" a Lipari sono stati i vigili del fuoco che, con una corda si sono calati per circa 30 metri, e lo hanno riconsegnato, in buone condizioni di salute, alla sua proprietaria Anna Mandarano. Tutti poi hanno posato per una foto ricordo sorridendo allo scampato pericolo.

