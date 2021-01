Mafia: 're eolico' Nicastri assolto da concorso esterno

(ANSA) - PALERMO, 21 GEN - Cade la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa a carico dell'imprenditore trapanese Vito Nicastri, noto come "re dell'eolico" per avere accumulato una fortuna con le energie rinnovabili. La Corte d'appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado, lo ha assolto dal reato per cui il Tribunale gli aveva comminato nove anni e ha confermato la condanna per intestazione fittizia di beni, irrogando all'imprenditore una pena di 4 anni. Nicastri per gli inquirenti sarebbe uno dei "finanziatori" della latitanza del capomafia latitante Matteo Messina Denaro. (ANSA).