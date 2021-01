Libri: direttore orchestra Wellber racconta Israele nel 2038

(ANSA) - PALERMO, 21 GEN - E' in libreria "Storia vera e non vera di Chaim Birkner", un romanzo scritto dal direttore d'orchestra Omer Meir Wellber, alla guida dell'orchestra del Teatro Massimo, per Sellerio Editore. Wellber è conteso dai teatri di mezza Europa, dirigerà dal prossimo anno la Volksoper di Vienna, e oggi è sul podio della filarmonica della Bbc a Londra, e dell'orchestra del teatro di Dresda. Il volume sarà presentato lunedì 25 gennaio in streaming alle 18,30 sul sito facebook e youtube della casa editrice, da Francesca Taormina.

Wellber ha immaginato la sua terra natale, Israele, nel 2038, dove Chaim Birkner sta per compiere 108 anni. L'uomo più vecchio d'Israele, mentre la TV di stato vorrebbe festeggiarlo, prende l'unica decisione della sua vita: tornare a Budapest, nella casa che era stata dei suoi genitori. Mentre infuriavano le persecuzioni degli ebrei in Europa i genitori di Chaim scelgono di mandarlo in Israele, dove passerà da solo tutta la vita, andando incontro a tutte le contraddizioni di uno "Stato costruito su un teatro di traumi". Nel romanzo, come in un monologo interiore, gli avvenimenti di quasi tutto il '900 si sovrappongono, i ricordi si rincorrono, e in trasparenza c'è la sofferenza di Chaim per la trasformazione che Israele sta subendo, verso una parabola esistenziale fatta solo di economia e religione, verso quello che l'autore teme possa divenire uno Stato in mano agli ultra ortodossi. (ANSA).