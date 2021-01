Webinar Medici senza frontiere racconta esperienza logista

(ANSA) - PALERMO, 20 GEN - Il gruppo di volontari di Medici Senza Frontiere di Palermo, organizza per venerdì 22 genaio alle ore 19:00 il webinar "Non siamo solo medici, vi presentiamo un ingegnere": Riccardo Bellisario, studente di medicina e giovane volontario del gruppo di Msf di Palermo, intervisterà Alessandro Piro, ingegnere palermitano e operatore umanitario di Msf che descriverà il ruolo di un logista e l'importanza della logistica in un intervento umanitario. I logisti svolgono un ruolo fondamentale che consente alle équipe mediche di Msf di operare in sicurezza e lavorare in zone difficilmente raggiungibili.

Questi team si occupano ad esempio di organizzazione e gestione del trasporto di materiale medico e del personale umanitario, dell'allestimento di un centro medico e dei servizi igienico-sanitari nel bel mezzo della foresta, della gestione della logistica in una campagna vaccinale nelle zone più remote dove la popolazione non ha accesso ai servizi sanitari. Da ingegnere in una grande azienda automobilistica quattro anni fa Alessandro ha deciso di licenziarsi e cambiare radicalmente vita. Dopo aver creato con alcuni amici un gruppo informale per l'integrazione dei migranti e dei senza dimora attraverso l'uso dell'arte e dopo un anno in Sud America, ha iniziato a lavorare in Msf.

"Un sogno che si è realizzato e che mi ha permesso di vedere e toccare con mano le drammatiche realtà nelle quali sono costrette a vivere intere popolazioni che non hanno scelto la guerra né la fuga da violenze e povertà ma che purtroppo ne subiscono quotidianamente gli effetti" racconta Alessandro che ha lavorato come logista in diversi contesti di emergenza.

La partecipazione al webinar è gratuita ma è necessario prenotarsi sulla pagina facebook del gruppo di Msf Palermo. Il link per partecipare sarà inviato all'indirizzo email indicato in fase di prenotazione. (ANSA).