Teatro: incontri on line della Fondazione Inda Siracusa

La Fondazione Inda riprende la serie di testimonianze e dialoghi del ciclo Antichi pensieri, avviato lo scorso anno con l'obiettivo di far incontrare gli allievi dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico con registi e interpreti, studiosi, traduttori, intellettuali.

Gli incontri, guidati dal Sovrintendente Antonio Calbi, si tengono il venerdì alle 18, sono trasmessi in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Inda.

Venerdì 22 gennaio, il professore Nicola Cadoni, docente di Latino e Greco, affronterà il tema del teatro secondo il punto di vista di due grandi filosofi: Il dramma di Aristotele e Platone.

Venerdì 29 gennaio, saranno ospiti Roberta Carlotto - già direttrice di Radio Tre e collaboratrice di Luca Ronconi. Il tema dell'incontro sarà La trilogia classica di Luca Ronconi al Teatro Greco nel 2002.

Venerdì 5 febbraio, il nuovo approfondimento sarà dedicato all'allestimento delle Troiane di Euripide, diretto dal giovane regista belga Thierry Salmon a Gibellina nell'edizione delle Orestiadi 1988. La studiosa e drammaturga Renata Molinari, ripercorrerà il progetto drammaturgico delle Troiane, da lei curato, e spiegherà le ragioni della scelta di farlo recitare nel greco originale. La compositrice e ricercatrice musicale Giovanna Marini ripercorrerà il lavoro di costruzione dei cori di quell'emozionante allestimento, anche questi in greco antico, interpretato da attrici di diversi paesi europei.