Taglia albero in strada per fare legna da camino, arrestato

(ANSA) - CASTELLAMMARE DEL GOLFO, 19 GEN - Ha tagliato con una motosega un albero di alto fusto, di proprietà della Provincia regionale, a margine della carreggiata in contrada Fraginesi a Castellamare del Golfo (Tp) per procurarsi la legna per il camino. Con l'accusa di furto aggravato, un cinquantenne è stato arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri. Nella sua auto, una Fiat Doblò, parcheggiata sul ciglio della strada, erano già stati stipati oltre 300 kg di tronchetti di legno.

L'indagato è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Castellammare del Golfo. Inoltre, i militari, dopo aver accertato che il 50enne riceveva il reddito di cittadinanza, lo hanno segnalato per la revoca della concessione del beneficio. (ANSA).