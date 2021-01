Macaluso: all'Ars un minuto di silenzio in sua memoria

(ANSA) - PALERMO, 19 GEN - L'Assemblea siciliana ha aperto i lavori parlamentari di questo pomeriggio con un minuto di silenzio in memoria di Emanuele Macaluso, morto oggi. Il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, ha detto che l'Ars ha inviato una corona di fiori alla camera mortuaria. Domani, alle 16, l'Assemblea siciliana terrà una seduta parlamentare per commemorarlo: lo storico esponente del Pci fu anche deputato regionale per tre legislature.

"Con Emanuele Macaluso scompare una delle più qualificate figure della politica e della cultura siciliana. Uomo di coerenza ideale e di vasti interessi culturali, la sua attività di deputato regionale rimane tra le più intense e incisive, consacrata agli atti parlamentari. A nome personale e del Governo esprimo ai familiari il più sincero cordoglio". Lo afferma il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci (ANSA).