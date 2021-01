Covid: sospese lezioni in presenza in scuole Monreale

(ANSA) - PALERMO, 16 GEN - Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e la giunta hanno deciso di sospendere le lezioni in presenza fino al 23 gennaio, per le scuole del territorio di ogni ordine e grado. "Avendo riconosciuto fondamentale la campagna di screening lanciata in questi giorni - dice Arcidiacono -rivolta alla comunità scolastica, in attesa degli esiti abbiano deciso di sospendere le attività , nella convinzione che tutto ricomincerà nel migliore dei modi. Vi esorto contestualmente a collaborare tutti affinché le attività di screening vengano svolte al meglio, grazie alla vostra disciplinata partecipazione". (ANSA).