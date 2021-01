Minori: Osservatorio contro devianze in prefettura Catania

(ANSA) - PALERMO, 14 GEN - "Un accordo pioneristico, senza precedenti in Italia" che permetterà di "intervenire tempestivamente se ci sono situazioni di pregiudizio per i ragazzi". Così il presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, sull'Osservatorio di monitoraggio voluto ed attivato dal prefetto Claudio Sammartino che coinvolge forze dell'ordine, magistratura e istituzioni che si occupano del settore. Il progetto che permette interventi 'preventivi' su minorenni a rischio grazie alla collaborazione di magistratura e forze dell'ordine è stato presentato in videoconferenza.

Il presidente Di Bella che, con Sammartino allora prefetto di Reggio Calabria ha attivato in Calabria il protocollo 'Liberi di scegliere' per i figli minorenni di mafiosi, ha sottolineato la "necessità di anticipare l'intervento prima che sia troppo tardi per i ragazzi". Di Bella ha parlato di "giornata importante per Catania e i suoi ragazzi" e ha ribadito l'importanza del ruolo della "scuola, con l'orario pieno", ma anche "delle Diocesi e della Caritas" per questo "obiettivo che è ambizioso, ma realizzabile". "Voglio concludere il mio intervento con enfasi - ha chiosato il presidente Di Bella - da oggi per tanti ragazzi catanesi sfortunati coltivare una speranza non sarà un'utopia".

