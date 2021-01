Governo: Cannariato, grazie a Bonetti per Family act

(ANSA) - PALERMO, 14 GEN - "È un dato di fatto che il Family Act sia l'unico risultato portato a casa da questo governo Conte bis e che dobbiamo moltissimo alla Ministra Elena Bonetti, che ringrazio enormemente per il lavoro di squadra svolto fin qui.

Grazie alla sua passione e al suo lavoro l'Italia, al di là di tante chiacchiere politiche e di tanti proclami mai attuati fin'ora, potrà contare su uno strumento fondamentale per la gestione delle famiglie e dei figli". Lo ha dichiarato Marcella Cannariato, membro dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia e referente Sicilia della Fondazione Bellisario.

"Sono molto dispiaciuta - aggiunge - che, dopo tanti tentativi di dialogo da parte di Italia Viva con questo Governo, si sia dovuti arrivare alle dimissioni di due fra le migliori componenti di questo esecutivo come Elena Bonetti e Teresa Bellanova, che hanno dimostrato di essere due Donne certamente libere e non 'attaccate alle poltrona', per ritentare un percorso che possa essere condivisibile. Io dal mio canto, oltre che ringraziare la Ministra Bonetti per l' impegno profuso, continuerò a lavorare nel solco del percorso da lei tracciato".

