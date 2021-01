Droga: Cc trovano 40 chili di hashish su spiaggia di Marsala

(ANSA) - MARSALA, 14 GEN - Carabinieri della stazione di San Filippo di Marsala hanno trovato sulla spiaggia di contrada Birgi Sottano un pacco imballato che conteneva 295 panetti di hashish, per peso complessivo di circa 40 chilogrammi. La droga è stata sequestrata. "Non è la prima volta che accade - sottolineano gli investigatori - l'8 gennaio del 2020 è stato ritrovato un pacco con 30 Kg della stessa sostanza sulla spiaggia di contrada Sbocca a Marsala. Un altro pacco stesso peso e stessa droga stato rinvenuto a Marinella di Selinunte il 2 gennaio 2020, mentre a giugno scorso la motovedetta di Trapani rinveniva davanti il porto un pacco galleggiante di 30 kg di hashish". Sono in corso accertamenti sul ritrovamento e sul collegamento tra i vari rinvenimenti. (ANSA).