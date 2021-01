Accoltellato al braccio, arrestata moglie nel Messinese

(ANSA) - PALERMO, 14 GEN - Ha accoltellato il marito all'avambraccio destro. Con l'accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali aggravate i carabinieri a Patti hanno arrestato, in flagranza di reato C.S., 53 anni. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale "Barone Romeo", dove gli sono stati applicati diversi punti di sutura sulla ferita.

L'indagata è stata sottoposta agli arresti domiciliari, in un luogo diverso dalla propria abitazione. (ANSA).