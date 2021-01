Vaccini: Musumeci, Sicilia tra le prime regioni

(ANSA) - PALERMO, 13 GEN - "La comunità siciliana sta reagendo bene alla campagna di vaccinazione e siamo una delle prime regioni in Italia. Siamo intorno all'80 per cento, abbiamo dovuto mettere da parte la quota per il richiamo e nel frattempo sono arrivate 50mila nuove dosi che pensiamo di poter utilizzare entro questo fine settimana. Abbiamo creato una rete davvero fitta e la gente risponde ed è ben disposta. Mi auguro che anche qualche ricalcitrante possa convincersi della utilità del vaccino". Lo ha detto il governatore Nello Musumeci, intervenuto nel pomeriggio a Tgcom24. (ANSA).