Teatro Biondo: i pensieri sull'amore in tempi di Covid

(ANSA) - PALERMO, 13 GEN - Quante volte, in questi mesi di isolamento forzato, abbiamo dovuto rinunciare a un abbraccio, allo scambio di sguardi e carezze con la persona amata? Quanto soffrono gli amanti costretti al distanziamento, a una comunicazione in molti casi solo digitale? Quanto e come gli innamorati hanno dovuto inventare stratagemmi o hanno utilizzato canali inconsueti per comunicare tra loro? In vista del primo "14 febbraio" in tempi di Covid, il Teatro Biondo di Palermo lancia il progetto Protagonista per San Valentino, che vuol far riflettere sull'amore in un'epoca in cui è difficile viverlo.

L'iniziativa è rivolta a chiunque desideri rendere pubblico un messaggio, una lettera, una poesia, un racconto, un pensiero dedicato all'amore e agli innamorati, al proprio o alla propria partner.

C'è tempo fino al 31 gennaio per inviare i propri scritti all'indirizzo sanvalentino@teatrobiondo.it (la lettura del testo non deve superare i 5 minuti circa); i componimenti ritenuti più belli o interessanti, saranno affidati all'interpretazione di alcuni giovani attori e attrici del Biondo, ripresi in video e diffusi attraverso il canale YouTube e i profili social del Teatro. I tre video che otterranno il maggior numero di like riceveranno in omaggio un paio di card per assistere a 4 spettacoli in programma al Teatro Biondo nei prossimi mesi.

(ANSA).