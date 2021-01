Mafia: operazione Cc nell'Agrigentino, 12 arresti

(ANSA) - AGRIGENTO, 13 GEN - I carabinieri del comando provinciale di Agrigento, dall'alba, fra Licata, Palma e Favara stanno eseguendo 35 provvedimenti cautelari di cui 12 arresti in carcere per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso. L'operazione, denominata in codice "oro bianco", è coordinata dalla Dda di Palermo. L'accusa per gli indagati è di avere acquisito la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici e procurare voti eleggendo propri rappresentanti in occasione delle consultazioni elettorali. Tra gli indagati figura anche un consigliere comunale di Palma di Montechiaro. Gli arrestati sarebbero fiancheggiatori di Giovanni Brusca, appartenenti alla famiglia Stiddara che uccise barbaramente il Giudice Rosario Livatino. (ANSA).